Минфин КНР: страна должна укреплять координацию макроэкономической политики с РФ
ПЕКИН, 18 дек — ПРАЙМ. Россия и Китай должны укреплять взаимодействие и координацию макроэкономической политики для обеспечения мирового процветания и стабильности, заявил в понедельник министр финансов КНР Лань Фоань.
Министры финансов РФ и КНР Антон Силуанов и Лань Фоань в понедельник в Пекине проводят Девятый Финансовый диалог России и Китая.
"Необходимо укреплять взаимодействие и координацию макроэкономической политики, чтобы обеспечить большую устойчивость для мирового процветания и стабильности. В настоящее время мир вступает в новый период потрясений и перемен, динамика экономического роста недостаточна, а факторы нестабильности, неопределенности и непредсказуемости усиливаются", — заявил Лань Фоань.
Он отметил, в этой сложной ситуации "Китай и Россия сохранили хорошую тенденцию развития, но они также сталкиваются с многочисленными рисками и вызовами".
"Китай и Россия имеют общие темы для обсуждения и большой успешный опыт в усилении темпов экономического роста и устойчивости, а также в повышении эффективности макроэкономической политики", — добавил китайский министр.
Он подчеркнул, что "Китай готов провести глубокий обмен мнениями с Россией о китайско-российских отношениях, а также о глобальной экономической ситуации, вызовах и макроэкономической политике, чтобы придать новый импульс развитию и возрождению двух стран, а также обеспечить большую устойчивость для мирового процветания и стабильности".
https://1prime.ru/world/20231218/842596799.html