ПЕКИН, 18 дек — ПРАЙМ. Россия и Китай должны укреплять взаимодействие и координацию макроэкономической политики для обеспечения мирового процветания и стабильности, заявил в понедельник министр финансов КНР Лань Фоань. Силуанов оценил интерес России и Китая к сотрудничеству на финтреке

Министры финансов РФ и КНР Антон Силуанов и Лань Фоань в понедельник в Пекине проводят Девятый Финансовый диалог России и Китая.

"Необходимо укреплять взаимодействие и координацию макроэкономической политики, чтобы обеспечить большую устойчивость для мирового процветания и стабильности. В настоящее время мир вступает в новый период потрясений и перемен, динамика экономического роста недостаточна, а факторы нестабильности, неопределенности и непредсказуемости усиливаются", — заявил Лань Фоань.

Он отметил, в этой сложной ситуации "Китай и Россия сохранили хорошую тенденцию развития, но они также сталкиваются с многочисленными рисками и вызовами".

"Китай и Россия имеют общие темы для обсуждения и большой успешный опыт в усилении темпов экономического роста и устойчивости, а также в повышении эффективности макроэкономической политики", — добавил китайский министр.

Он подчеркнул, что "Китай готов провести глубокий обмен мнениями с Россией о китайско-российских отношениях, а также о глобальной экономической ситуации, вызовах и макроэкономической политике, чтобы придать новый импульс развитию и возрождению двух стран, а также обеспечить большую устойчивость для мирового процветания и стабильности".