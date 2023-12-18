БРЮССЕЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. ЕС в рамках нового 12-го пакета антироссийских санкций вводит импортно-экспортные ограничения, включая изделия из алюминия, медную проволоку, химикаты, технологии и лицензии для ПО, следует из распространенного заявления Совета ЕС. Доля ЕС во внешней торговле России продолжает падать, сообщили в ФТС

Кроме того, ЕС обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в Россию.

"Сегодняшнее решение обязывает экспортеров из ЕС запрещать реэкспорт в Россию и реэкспорт для использования в России особо чувствительных товаров и технологий при продаже, поставке, передаче или экспорте в третьи страны", — указывается в заявлении.

Под запрет подпадают товары, "используемые в российских военных системах, обнаруженных на поле боя в Украине, или критически важные для разработки, производства или использования в этих российских военных системах, а также авиационные товары и оружие".

"Сегодняшнее решение расширяет список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности, включая химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и двигатели для беспилотных летательных аппаратов, производственное оборудование и запчасти", — указывается в заявлении.

ЕС вводит ограничения и на импорт изделий из алюминия, в том числе проволоки, труб и фольги.

Также "вводится запрет на импорт сжиженного пропана с 12-месячным переходным периодом".