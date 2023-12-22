МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Нужно запустить законодательную процедуру, которая позволит принять решение о конфискации американских активов в России в качестве симметричного ответа, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. В США предложили способ для передачи Украине замороженных активов России

"Администрация Байдена и ее прихвостни должны помнить, что за каждое преступное решение последует соизмеримый ответ и наказание. Несправедливость и воровство в особо крупных размерах российской государственной собственности заставляет наше общество идти на зеркальные меры. Россия всегда чтила неприкосновенность чужой государственной и частной собственности. Чужого России не надо, но сейчас ей просто не оставляют выбора.

Предлагаю в качестве превентивных мер запустить законодательную процедуру, которая позволит оперативно принять решение о конфискации американских активов на территории России, в случае аналогичных действий со стороны США", — рассказал Шеремет РИА Новости.

Депутат также подчеркнул, что нужно автоматически объявить в уголовных розыск всех, кто посягнет на российскую государственную собственность.

Ранее США публично поддержали конфискацию российских активов, назвав это "контромерой, запрещенной международным правом". Американские чиновники также предложили странам "Большой семерки" рассмотреть вариант с передачей замороженных активов Украине траншами посредством Всемирного банка или Европейского банка реконструкции и развития.

В Кремле позднее отмечали, что Россия не замораживает иностранные активы. По словам пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова, иностранные инвесторы, покидая российский рынок, либо продают активы, либо передают их.