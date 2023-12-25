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2023
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Сотрудничество в ЕАЭС развивается, несмотря на трудности, заявил Путин
Мировая экономика
Новости
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ПУТИН: СОТРУДНИЧЕСТВО В ЕАЭС ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ, НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ И НАПРЯЖЕННОСТЬ В МИРЕ ПУТИН: ДОЛЯ ТОРГОВЛИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ МЕЖДУ СТРАНАМИ... ПРАЙМ, 25.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, мир, еаэс, сотрудничество
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ПУТИН: СОТРУДНИЧЕСТВО В ЕАЭС ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ, НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ И НАПРЯЖЕННОСТЬ В МИРЕ
ПУТИН: ДОЛЯ ТОРГОВЛИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕАЭС СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 90%
ПУТИН: ВСЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ЕАЭС СОГЛАСИЛИСЬ УТВЕРДИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОГРАММНЫМ ДОКУМЕНТОМ
РОССИЯ РАССЧИТЫВАЕТ НА ОПЕРАТИВНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ РАТИФИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР СТРАНАМИ ЕАЭС ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ИРАНА В СТРУКТУРУ — ПУТИН
Новость дополняется…