ПУТИН: СОТРУДНИЧЕСТВО В ЕАЭС ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ, НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ И НАПРЯЖЕННОСТЬ В МИРЕ

ПУТИН: ДОЛЯ ТОРГОВЛИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ МЕЖДУ СТРАНАМИ ЕАЭС СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 90%

ПУТИН: ВСЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ЕАЭС СОГЛАСИЛИСЬ УТВЕРДИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОГРАММНЫМ ДОКУМЕНТОМ

РОССИЯ РАССЧИТЫВАЕТ НА ОПЕРАТИВНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ РАТИФИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР СТРАНАМИ ЕАЭС ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ИРАНА В СТРУКТУРУ — ПУТИН

 

Новость дополняется…