2024-01-07T23:56:52+03:00
2024-01-07T23:56:52+03:00
2024-01-07T23:56:52+03:00
2024
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Общий бюджет правительства США на 2024 год согласован
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Общий бюджет правительства США на 2024 год согласован на уровне $1,6 триллиона, включая $886 миллиардов на оборону, следует из заявления спикера палаты представителей Майка... ПРАЙМ, 07.01.2024
финансы, экономика, мировая экономика, новости, сша, бюджет, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 7 янв — ПРАЙМ. Общий бюджет правительства США на 2024 год согласован на уровне $1,6 триллиона, включая $886 миллиардов на оборону, следует из заявления спикера палаты представителей Майка Джонсона.
"Это включает в себя 886 миллиардов долларов на оборону и 704 миллиарда долларов на необоронные (расходы)", — говорится в заявлении.
Ранее в воскресенье президент США Джо Байден заявил, что конгресс достиг соглашения о финансировании правительства, которое предотвращает "ненужный" шатдаун.
Согласно заявлению, общий бюджет американского правительства на 2024 год согласован на уровне почти в 1,6 триллиона долларов — он составит $1,590 триллиона.