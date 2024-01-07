ВАШИНГТОН, 7 янв — ПРАЙМ. Общий бюджет правительства США на 2024 год согласован на уровне $1,6 триллиона, включая $886 миллиардов на оборону, следует из заявления спикера палаты представителей Майка Джонсона. Конгресс США достиг соглашения о предотвращении шатдауна

"Это включает в себя 886 миллиардов долларов на оборону и 704 миллиарда долларов на необоронные (расходы)", — говорится в заявлении.

Ранее в воскресенье президент США Джо Байден заявил, что конгресс достиг соглашения о финансировании правительства, которое предотвращает "ненужный" шатдаун.

Согласно заявлению, общий бюджет американского правительства на 2024 год согласован на уровне почти в 1,6 триллиона долларов — он составит $1,590 триллиона.