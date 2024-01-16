ДАВОС, 16 янв — ПРАЙМ. Экономики Европейского союза и США смогут совершить "мягкую посадку", тем самым они избегут рецессии, считают экономисты, выступающие на Давосском форуме. Байден заявил, что экономика США в третьем квартале выросла

"Мы в МВФ считаем, что вероятность сценария мягкой посадки значительно возросла, потому что инфляция снизилась без особых потерь с точки зрения экономической активности", — заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат.

Глава ЦБ Франции Франсуа Вильруа де Гало отметил, что хотя еще слишком рано объявлять о "победе", повышение процентных ставок до сих пор было весьма успешным. "То, что мы видим по обе стороны Атлантики, пока что является чем-то вроде мягкой посадки", — сказал он.

"Мягкая посадка" экономики происходит тогда, когда ее замедления достаточно для того, чтобы обуздать инфляцию и не скатиться в рецессию.

По данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне, согласно предварительной оценке, за прошедший год ускорилась до 2,9% с 2,4% годовых по итогам ноября. В 2022 году в еврозоне была зафиксирована инфляция в 9,2%. В США годовая инфляция по итогам декабря составила 3,4% против 3,1% месяцем ранее, сообщало на прошлой неделе министерство труда страны. При этом инфляция в США и еврозоне по-прежнему превышает целевой уровень 2%, установленный ФРС и Европейским центральным банком.

По оценкам Всемирного банка, в 2023 году рост экономики США составил 2,5%, а рост европейской экономики составил всего 0,4%.