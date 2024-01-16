КИШИНЕВ, 16 янв — ПРАЙМ. Молдавия оказалась в долговой яме из-за сокращения притока прямых иностранных инвестиций, а также из-за игнорирования властями нужд экономики, считает экс-президент, глава Соцпартии Игорь Додон. В Молдавии нашли способ снизить давление на потребителей газа

"Внешние финансово-экономические позиции страны ухудшаются. Долговая яма. Новых кредитов меньше, а возвращать будем больше. Вот цена той политики, которую проводила власть на протяжении всего своего мандата. Основной акцент — на внешних партнерах при полном игнорировании нужд экономики", — написал Додон в своем Telegram-канале.

Он отметил, что закон о госбюджете на 2024 год предусматривает получение кредитов на 780 миллионов долларов и возвращение задолженностей в размере 570 миллионов долларов. По словам Додона, таким образом, средств на финансирование бюджетных расходов останется в два раза меньше, чем в 2023 году, и в три раза меньше, чем в 2022-м.

"За девять месяцев 2023 года сократился и валовый, и чистый приток прямых иностранных инвестиций. С 30 миллионов долларов в четвертом квартале 2022 года до 4,8 миллиона долларов в третьем квартале 2023 года", — добавил он.

Власти рассчитывают, что к концу 2024 года государственный долг страны будет чуть больше 7 миллиардов долларов, из которых 64,5% — внешний госдолг и 35,5% — внутренний госдолг. Доля долга в ВВП не превысит 37%.

Несмотря на критику власти президента Майи Санду, партия Додона создавала коалиции с ее партией в ряде районов по итогам местных выборов. В ответ на это политисполком Соцпартии потребовал от своих коллег в местных администрациях, поддержавших сторонников Санду, отказаться от мандатов.