МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Антироссийские санкции наносят больше вреда государствам ЕС, чем России, прежде всего, они сильно бьют бумерангом по Германии, Франции, Италии, которые в 2024 году столкнутся со стагнацией, как, впрочем, и многие другие страны континента, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. В Японии призвали снять санкции против России на фоне "нарушений" США

"Антироссийские санкции, число которых уже достигло почти 19 тысяч, наносят куда больше вреда странам Европейского Союза, чем России. Особенно сильно санкции бьют бумерангом, прежде всего, по экономикам ведущих государств Европы — Германии, Франции и Италии", — сказал он, ссылаясь на только что появившийся обзор международной аналитической группы ING.

Предстоящий год, добавил директор ЦЭМИ, будет для Германии еще одним годом стагнации и политической турбулентности, связанной с закрытием ряда производств, нарушениями в цепочках поставок, ужесточением денежно-кредитной политики, растущей инфляции. Эти негативные явления, по его словам, на ближайшее время сохранятся, что приведет к дальнейшему снижению ВВП Германии на — 0,1% в нынешнем году.

В Италии первоначальный оптимистичный прогноз на 2024 год (1,2%) экономического роста, сделанный в конце предыдущего года правительством, уже сменился на более реалистичный (0,4%), заметил собеседник агентства. Экономический рост во Франции, по его словам, характеризуется как вялый (ожидается в 2024 г в 0,5%). "Среди ограничивающих факторов по оценке коллег из ING — денежно-кредитная политика, снижение инвестиций в строительство, замедление мировой экономики и высокие геополитические риски", — заметил он.

Что касается других стран Европы, включая такие, например, как Нидерланды, Бельгия, Португалия, то ни в одной из них, свидетельствуют международные эксперты, не прогнозируется рост ВВП в 2024 году выше 0,8%. "Таким образом, общий вывод, который можно сделать из подготовленного аналитического обзора ING, заключается в том, что санкции наносят больше вреда Европе, чем России", — подчеркнул Бахтизин.

Минэкономразвития РФ ожидает первую оценку роста ВВП в 2023 году на уровне 3,5%, после досчетов она может быть повышена до около 4%, сообщал на прошлой неделе министр экономики Максим Решетников. По официальному прогнозу ведомства, в 2024 году ВВП РФ вырастет на 2,3%.