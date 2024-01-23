МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Обновленный итоговый проект "шоковых реформ" президента Аргентины Хавьера Милея внесли на рассмотрение в аргентинский парламент, сообщила газета Nacion, ссылаясь на проект закона. Шоковые реформы: Милей "подарит" США 51-й штат

"С апреля начнется автоматическое обновление пенсий в соответствии с ежемесячными данными по инфляции… Кроме того, отменены привилегированные выходы на пенсию для президента и вице-президента", — отметили авторы материала со ссылкой на проект закона.

Уточняется, что до внесения в конгресс законопроект доработали, убрав из него 140 пунктов. Теперь он содержит 523 пункта, в том числе корректировку пенсий в стране с учетом инфляции, а также налогообложение некоторых направлений сельскохозяйственного сектора.

Кроме того, согласно информации издания, новая версия включает обновленный список госкомпаний, которые подвергнуться приватизации. После доработки из этого списка исключили нефтегазовую компанию YPF.

Также правительство намерено ввести экспортную пошлину в размере 15% на продукцию сфер рыболовства и "производства солода". Тем не менее, как пишет издание, эскпортные пошлины для региональных экономик будут установлены на уровне 0%. Региональная исполнительная власть не будет наделена полномочиями повышать эти пошлины.