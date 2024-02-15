МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Засуха, приведшая к снижению экспорта зерновых, и усилившаяся вследствие этого девальвация песо стали причинами высокой инфляции в Аргентине, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Аргентина получит миллиарды долларов от МВФ за "смелые действия" Милея

Инфляция в Аргентине только за январь составила 20,6%, оставаясь одной из самых высоких в Латинской Америке, следует из данных Национального института статистики. А за год рост индекса потребительских цен составил 254,2%.

"Среди существенных причин резкого роста инфляции – засуха, самая сильная за 60 лет. Эта засуха привела к большому снижению урожая сои, кукурузы, пшеницы и других зерновых культур. Снижение экспорта зерновых способствовало, в свою очередь, девальвации песо", — отмечает Осадчий.

Согласно данным портала Global Drought Information System, отражающем мировую ситуацию с засухой, этой проблемой охвачена большая часть территории Аргентины. Особенно острую засуху аналитики портала фиксируют на севере и западе страны — там больше всего участков окрашены в интенсивный коричневый цвет, означающий экстремальную засуху.

Экономические власти Аргентины в середине декабря объявили, что девальвируют песо более чем вдвое для того, чтобы справиться с экономическим кризисом. До этого решения за один доллар в банках можно было получить около 366 песо, а сейчас его цена колеблется уже в районе 833 песо.

"В условиях мощной девальвации экспортеры предпочитают оставлять валютную выручку за рубежом, что способствует еще более сильному давлению на песо. Еще один инфляционный фактор, способствующий росту инфляции – отмена государственных субсидий на транспорт", — заключил эксперт.