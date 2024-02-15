МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что страна находится в шаге от долларизации. Милей опубликовал список "предателей", которые были против его реформ

Милей, отвечая на вопрос о возможной долларизации, которая была одним из обещаний его предвыборной кампании, подтвердил возможность такой трансформации экономики, а также заявил, что страна активно закупает доллары.

"Центральным Банком проводится огромная работа. Мы выпускаем деньги для покупки долларов, и по сути, закупаем 7 миллиардов долларов. Наша денежная база на данный момент составляет 8 миллиардов долларов, и мы покупаем резервы на 7 (миллиардов). На сегодняшний день у нас покрыто 87,5% базы. По рыночному обменному курсу вы в шаге от долларизации", — сообщил Милей в интервью изданию Nacion.

В декабре президент Аргентины Хавьер Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков.

Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек.