БУДАПЕШТ, 16 фев — ПРАЙМ. Китайская экономика переросла европейскую, поэтому в выигрыше находятся страны, которые, подобно Венгрии, не разрывают связи с Китаем, а продолжают сотрудничество, основанное на уважении, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Именно к этому стремится Путин". В Китае раскрыли секрет успеха России

"Европа столкнулась с реальностью: китайская экономика просто переросла европейскую. Сейчас настало время прийти к здравому смыслу и перейти к сотрудничеству вместо политики изоляции", — написал Сийярто в соцсетях.

Он сообщил, что Венгрия "получила большую пользу от своей разумной политики, основанной на взаимном уважении, поскольку современные китайские инвестиции являются залогом долгосрочного роста венгерской экономики".

В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также принял члена государственного совета и министра общественной безопасности КНР Ван Сяохуна, отметив на встрече, что между Венгрией и Китаем сохраняется, взаимное уважение, которое уходит из международной политики.

Ранее газета Financial Times сообщила, что послы стран ЕС могли одобрить новый пакет санкций против РФ еще в среду, однако из-за позиции Венгрии это не удалось, Будапешт не согласен с введением мер против китайских компаний.

Ранее Орбан заявлял, что Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока и необходимо признать факт сращивания экономик Запада и Китая.