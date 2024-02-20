МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Министры обороны европейских государств обеспокоились наращиванием военных расходов, но на перевооружение армий у Европы денег нет, да и заводы на грани закрытия: без дешевого российского газа в регионе началась деиндустриализация, пишет в статье для издания UnHerd экономист Филип Пилкингтон. Евросоюз сократил закупки нефти и газа из России в пять раз

На фоне взятия российскими войсками Авдеевки и заявления Дональда Трампа, что он не будет защищать Европу от нападения России, призывы к срочному увеличению военных расходов зазвучали на континенте особенно громко. Однако они исходят от оборонных ведомств, и вряд ли эти планы поддержат европейские министерства финансов, отмечает Пилкингтон.

Реальность такова, что после многих лет огромных издержек на карантины и энергетические субсидии средняя страна Европы сегодня испытывает экономические трудности, указывает экономист. "Политики и комментаторы понемногу сознают эту реальность: без дешевого российского газа в Европе началась деиндустриализация. Как же Европа переоснастит свою армию, если ее заводы на грани закрытия? Европейская военная промышленность работала ни шатко, ни валко даже до отключения российского газа — неужели европейские министерства обороны возомнили, что в будущем ситуация улучшится на фоне дороговизны энергоносителей по всему континенту?" — отмечает автор.

При этом он указывает, что "экономики по всей Европе то выходят из рецессии, то снова в нее впадают". Отмечается, что эти технические рецессии, конечно, "ненастоящие", поскольку нет масштабного сокращения рабочих мест. Но вместе с тем экономист прогнозирует, что "рано или поздно из-за хрупкости застойных экономик поднимет свою уродливую голову гидра настоящей рецессии" с обвалом налоговых поступлений и шквалом заявок на пособия по безработице.

По словам Пилкингтона, европейские лидеры живут в некоем придуманном мире, оторванном от экономических реалий. "Похоже, они думают, что вооружение Европы для войны с Россией (до которой, скорее всего, никогда не дойдет) — это лишь вопрос воли. Но реальность такова, что для таких планов есть реальные препоны, будь то бюджетные или промышленные", — заключает автор.

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