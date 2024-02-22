МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Япония ввела запрет на экспорт в Россию еще пяти категорий товаров из раздела станков после анализа оружия, применявшегося на Украине. Санкции ЕС против России затронут индийские и турецкие фирмы, сообщили СМИ

Список таких товаров был опубликован по итогам мер, согласованных странами G7 в марте прошлого года, 20 октября 2023 года, в четверг в него были внесены дополнения. Список опубликован на сайте министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Теперь он включает в себя 50 пунктов.

"При сотрудничестве ведущих стран, включая нашу страну, по результатам анализа и определения деталей, использовавшихся в российском оружии, которое было применено на Украине, мы обнародуем список товаров. Эти товары включают в себя электронные детали для интегральных схем и транзисторов, рации и камеры, а также оборудование и станки (выделено красным как добавленное 22 февраля 2024 года — ред.) для их разработки и производства, и подпадают под действие мер по запрету экспорта в Россию", — говорится в сообщении министерства.

До сих пор список включал в себя пять больших разделов товаров, таких как детали для интегральных схем; оборудование для систем связи; диоды, транзисторы и цифровые камеры; оптическое оборудование; детали для проектирования и производства полупроводников.

Сейчас в нем появился шестой раздел "станки с ЧПУ", состоящий из пяти пунктов: обрабатывающие центры, горизонтальные и другие токарные станки с ЧПУ, фрезерные станки с ЧПУ и детали для различного вида станков.