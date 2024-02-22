МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Конфискация замороженных российских активов странами "Большой семерки" соответствует международному праву, так как Россия ранее сама нарушила его фундаментальные основы, к такому выводу пришли эксперты в области юриспруденции, о чем сообщает издание Bloomberg со ссылкой на экспертное заключение. В ЕС легализуют использование доходов от активов РФ, заявила фон дер Ляйен

"Мы (десять экспертов — ред.) пришли к выводу, что, согласно международному праву, для заморозивших российские государственные активы стран было бы законно принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб, нанесенного Россией в виде противоправных действий",- сообщается в материале юристов из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США.

Кроме того, как порекомендовали юристы, странам, в которых хранятся заблокированные активы, следует передать их международному механизму под их юрисдикцией, посредством чего активы должны быть переданы Украине. По словам ознакомленных с ситуацией источников, Великобритания и США настаивают на конфискации всех российских активов, в то время как Франция и Германия выступают против этого, так как опасаются негативных последствий для евро.

29 января постпреды стран ЕС согласовали использование доходов от российского имущества, замороженного на территории Европы, для восстановления Украины. Соответствующее предложение теперь должен утвердить Совет ЕС. 1 февраля договоренность постпредов получила одобрение лидеров Евросоюза.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила с 16 по 18 ферваля, заявляла, что руководство Евросоюза планирует использовать доходы от замороженных активов России для производства оружия для Киева. Более того, на техническом уровне европейский блок уже начал работу по изъятию замороженных активов Центробанка. МИД России предупредил о симметричных мерах в случае конфискации российских активов.