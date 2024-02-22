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Министерства обороны и финансов во Франции поспорили о помощи Украине
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В минобороны Франции не согласились с утверждением о том, что стране будет трудно профинансировать помощь Киеву в размере трех миллиарда евро на фоне объявленной минфином экономии... ПРАЙМ, 22.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПАРИЖ, 22 фев — ПРАЙМ. В минобороны Франции не согласились с утверждением о том, что стране будет трудно профинансировать помощь Киеву в размере трех миллиарда евро на фоне объявленной минфином экономии в 10 миллиардов евро, о чем заявил глава ведомства Себастьян Лекорню.
"Эта помощь Украине — не банковский перевод или деньги, которые мы отдаем Украине. Это кредитная линия, которую мы открываем для таких французских производителей, как Nexter, MBDA, Thales, которые создают рабочие места во Франции, что позволяет затем передать эти вооружения Украине. Часть Украина покупает, как гаубицы Caesar, часть компенсируется из европейского фонда", — заявил министр.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил о выделении трех миллиардов евро военной помощи Киеву в 2024 году. Позднее глава минфина Франции Брюно Ле Мэр объявил о снижении прогноза экономического роста для страны с 1,4% до примерно 1% и о необходимой бюджетной экономики в 10 миллиардов евро.