МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. В 2023 году Европейский центральный банк (ЕЦБ) получил убыток впервые за 19 лет, размер баланса за прошлый год сократился на 24 миллиарда евро, сообщает издание Financial Times со ссылкой на пресс-релиз регулятора. ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,5 процента

Согласно материалу статьи, убыток ЕЦБ составил 1,3 миллиарда евро, впервые в истории банка он будет перенесен на будущие периоды в счет будущих прибылей. Отмечается, что в ближайшие несколько лет ЕЦБ также ожидает убытков, после чего рассчитывает вернуться к стабильной прибыли.

"Повышение ключевых процентных ставок ЕЦБ в целях борьбы с инфляцией в еврозоне привело к росту процентных расходов по обязательствам ЕЦБ, привязанным к плавающим процентным ставкам.Однако процентный доход по активам ЕЦБ не вырос в той же степени и с той же скоростью, поскольку эти активы в основном имеют фиксированные процентные ставки и долгий срок погашения", — говорится в материале банка.

При этом издание отмечает, что убыток 2023 года не повлиял на способность проводить эффективную денежно-кредитную политику. Более того, никакие убытки не влияют на способность регулятора работать эффективно и поддерживать ценовую стабильность, что является его главной задачей.

Также ообщается, что на фоне убытков ЕЦБ не сможет выплатить дивижденды центральным банкам стран европейского блока, которые в период с 2018 до 2022 годы составляли 5,8 миллиардов евро.