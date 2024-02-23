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В МИД назвали очередной пакет санкций ЕС незаконным
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Принятие Евросоюзом очередного пакета антироссийских санкций незаконно, потому что он подрывает международно-правовые прерогативы Совбеза ООН, заявили в МИД. "Европейский союз... ПРАЙМ, 23.02.2024
экономика, мировая экономика, новости, ес, санкции, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Принятие Евросоюзом очередного пакета антироссийских санкций незаконно, потому что он подрывает международно-правовые прерогативы Совбеза ООН, заявили в МИД.
"Европейский союз продолжает бесплодные попытки оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. 23 февраля страны ЕС приняли очередной 13-й санкционный "пакет". Считаем такие действия Евросоюза незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН", — заявил МИД, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ранее Евросоюз окончательно утвердил 13-й пакет антироссийких санкций. Он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале ЕС. Сообщается, что он также будет направлен на военно-ромышленный комплекс России, в том числе на ограничение доступа страны к компонентам для беспилотников.