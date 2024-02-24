МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Россия может оказаться чувствительна к новым антироссийским санкциям, принятым накануне Евросоюзом и США, так как пакет включает вторичные рестрикции против компаний, которые помогают стране обходить ранее наложенные санкции, рассказал "Российской газете" директор центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. США обнародовали новый пакет антироссийских санкций

"Давление на партнеров России за границей — один из тех резервов, который у них остался, и это серьезный инструмент. Впрочем, критического ущерба и эти меры не принесут", — сказал эксперт.

Кроме того, аналитик напомнил, что новые санкции затргивают некоторых компаний из Индии, Китая, а также стран Персидского залива. Однако, по его словам, новые ограничения только лишний раз простимулируют Россия развивать отечественное производство.

Зубец также подчеркнул, что компаниям, продающим России товары двойного назначения, сейчас нужно будет искать новые каналы сбыта или выстраивать другие маршруты доставки, а в некоторых случаях уже России придется искать иных экспортеров.

Ранее, 23 фераля, Совет ЕС утвердил 13-й пакет антироссийких санкций. В ведомстве уточнили, что он вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС. Сообщалось, что он также будет направлен на военно-промышленный комплекс России, в том числе на ограничение доступа страны к компонентам для беспилотников.