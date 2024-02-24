МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Власти Австралии опубликовали список антироссийских санкций, в который попали 55 физических и 37 юридических лиц. США ввели санкции против 26 лиц из 11 стран из-за экспорта в Россию

В субботу о санкциях против РФ и поддержке Украины сообщила МИД страны Пенни Вонг.

В санкционном списке, опубликованном на сайте МВД страны, фигурируют исполнители Николай Басков, Филипп Киркоров, Николай Расторгуев, Олег Газманов, а также директор телеканала ТНТ Тина Канделаки, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, сценарист и продюсер Алексей Пиманов, первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич, журналист Артем Шейнин. Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, эксперт Комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Дмитрий Куликов, президент всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов также попали под ограничения со стороны Австралии.

Губернаторы Пермского края Олег Кожемяко, Нижегородской области Глеб Никитин, Камчатского края Владимир Солодов, глава Республики Адыгея Марат Кумпилов, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) Наталья Комарова, глава республики Мордовия Артем Здунов также оказались в санкционном списке. Ограничения коснулись и члена Совфеда Виктора Кресса, сенаторов Александра Некрасова, Валерия Пономарева, члена конституционного комитета Совфеда Людмилу Нарусову, уполномоченную по правам человека в ДНР Дарью Морозову, официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова и прочих политиков и общественных деятелей.

Санкции были введены против ряда российских предприятий и компаний. Среди них АО "Росгеология", всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия", компания "Патриот", Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт, "Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана", Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" и другие организации.