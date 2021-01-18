2021-01-18T10:01:00+03:00
2021-01-18T10:13:54+03:00
2021-01-18T10:01:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Agriculture/20210118/832828229.html
Стоимость российской пшеницы бьет многолетние рекорды
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Стоимость фьючерса на российскую пшеницу пробила отметку в $300 за тонну, впервые с апреля 2014 года, пишет "Коммерсант". При этом поясняется, что котировки на физическом рынке... ПРАЙМ, 18.01.2021
россия, цены на продовольствие, зерно, экспорт, новости, экономика, сельское хозяйство
https://1prime.ru/images/83235/04/832350419.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83235/04/832350419.jpg
https://1prime.ru/images/83235/04/832350418.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83235/04/832350418.jpg
https://1prime.ru/images/83235/04/832350417.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83235/04/832350417.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Стоимость фьючерса на российскую пшеницу пробила отметку в $300 за тонну, впервые с апреля 2014 года, пишет "Коммерсант".
При этом поясняется, что котировки на физическом рынке пока не такие высокие, как на бирже. Но и здесь цена тонны зерна уже проходила отметку в $290.
Такой рост цен объясняется новостным фоном. Все чаще появляются сообщения о планах властей ввести ограничения на экспорт зерна из России.
Ожидается, что пошлина на продажу пшеницы за рубеж с 1 марта по 30 июня будет повышена до 50 евро за тонну. С 15 февраля пошлина составит 25 евро. Издание отмечает, что ставки должны действовать в пределах квоты в размере 17,5 миллиона тонн.
Как прокомментировал директор "Совэкона" Андрей Сизов, на фоне неопределенности с ограничениями и в связи с ростом мирового рынка, цены на физическом рынке превысят $300 за тонну. Тем не менее, добавляет эксперт, пока неясно, найдется ли покупатель на таких условиях. В свою очередь глава аналитического центра "Русагротранса" Игорь Павенский говорит о том, что пшеница основных российских конкурентов стоит не сильно дешевле.