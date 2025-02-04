Новости экономики в России и мире сегодня - Агентство экономической информации ПРАЙМ

Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным по решению украинского конфликта
Вчера, 21:20
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21 декабря, 03:03
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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 21 декабря
20 декабря, 18:01