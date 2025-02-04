Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новости экономики в России и мире сегодня - Агентство экономической информации ПРАЙМ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным по решению украинского конфликта
Вчера, 21:20
Дональд Трамп
Главное
Трамп пообещал утвердить в США госполитику, признающую только два пола
Вчера, 22:43
Йеменские хуситы заявили, что сбили американский истребитель
Вчера, 18:31
Назван самый загрязненный участок берега в Анапе после крушения танкеров
Вчера, 17:58
Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию возобновились, заявил Сийярто
Вчера, 16:56
Россия с 23 декабря начнет гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию
Вчера, 15:39
Политика
Орбан заявил, что Европа проиграла конфликт на Украине
Вчера, 22:29
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Мнения аналитиков
Курс на Мосбирже в конце года выходит на планку в 14 рублей за юаньМайоров ДмитрийДмитрий Майоровкорреспондент агентства "Прайм"
Обратный отсчет: как лопнет американский "пузырь века"Арский Александр, кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДНАлександр АрскийКандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН
"Заработать на них". Банки открывают высокий сезон охоты на вкладчиковМери ВалишвилиМери Валишвилик.э.н., доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова
Все мнения
Политика
Путин принял в Кремле премьера Словакии Фицо
Вчера, 19:33
Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
Пенсии
Ставки по вкладам
Налоги
Банк России
Мошенничество
Недвижимость
Статья
К Новому году банки сделали с вкладами то, что от них все так ждали
21 декабря, 04:04
Знак процента
Хуже обвеса и обсчета. Назван “черный” метод обмана покупателей
Вчера, 02:02
Покупатели
Статья
Это привилегия: вот когда стоит взять кредит на Новый год
Вчера, 04:04
Елка
Штрафы за большинство нарушений ПДД вырастут с 1 января
21 декабря, 02:02
Сотрудники ГИБДД задерживают грязные автомобили на посту ДПС. Архивное фото
Спецоперация на Украине
Санкции против России
Расширение НАТО
Экономика ЕС
БРИКС
Происшествия
Картина дня 
Четыре шага. Трампу дали совет, как восстановить отношения с Россией
Вчера, 17:23
"Остались считаные дни". На Западе рассказали о новом плане Зеленского
Вчера, 15:51
Политика
"Стопроцентный терроризм": в США прокомментировали удары ВСУ по России
Вчера, 23:45
Последствия атаки БПЛА в Казани
Вплоть до ядерной войны. Названы варианты исхода украинского кризиса
Вчера, 15:28
"Признак истинного лидера". На Западе дали неожиданный совет Зеленскому
Вчера, 17:23
"Мрачная реальность": на Западе сделали заявление о событиях на Украине
Вчера, 23:20
Украинские военные
Сразу в окопы. В Британии рассказали о кадровом голоде в ВСУ
Вчера, 13:07
Сделка по Арктике. В США рассказали, как Трамп может договориться с Россией
Вчера, 12:26
Вооружения
"Годы и миллиарды долларов". В США рассказали, что произошло с ВПК Украины
Вчера, 20:45
Киев, Украина
Спрос на легковые авто
Штрафы ГИБДД
АвтоВАЗ
Вторичный рынок
Платные дороги
Железнодорожные перевозки
Авто
СветофорКитайская марка автомобилей Skywell покидает Россию, пишут СМИ
Вчера, 22:45
Новогодний базар в ЦУМеРоссиянам разъяснили правила украшения автомобилей к Новому году
Вчера, 21:44
Автомобиль Chrysler Pacifica с технологией Waymo во время испытанияChrysler представил электрическую версию своего популярного минивэна
Вчера, 17:49
Логотип немецкого производителя автомобилей BMW.В BMW обнаружили нарушения при экспорте автомобилей в Россию, сообщили СМИ
Вчера, 17:01
Nissan PatrolВ Россию привезли новый классический Nissan Patrol по впечатляющей цене
Вчера, 15:32
Автомобиль JaecooСтало известно, какой кроссовер будут собирать на бывшем заводе GM в России
Вчера, 15:03
Курсы валют в Москве
РынкиНовости, аналитика, котировки
Индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов Рубль перешел к умеренному укреплению в ожидании решения по ставке ЦБ Эксперты ожидают приостановки новых жилищных проектов из-за ставки ЦБ Страхователи в новых регионах смогут проверить полисы ОСАГО на сайте НСИС В ГД рассчитывают на изменение тренда в сторону снижения банковских ставок
21 декабря, 03:03
Новости компаний 
АО "ЮТЭК" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии в ноябре
ООО "ЮТЭК"
ООО "НЭСКО" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии в ноябре
ООО "НЭСКО"
Календарь событийПрошедшие событияБудущие события Добавить в свой календарь
XXV Международный Форум iFin-2025"Электронные финансовые услуги и технологии"4 февраля 2025
XXVII Петербургский международный экономический форум18 июня 2025
Восточный экономический форум3 сентября 2025
Российская энергетическая неделя15 октября 2025
Добавить в свой календарь
Китайский юань
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро с 21 декабря
20 декабря, 18:01
Монета номиналом 1 рубль, банкноты номиналом 1 доллар США и банкноты евро различного номинала
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала