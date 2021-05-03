МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Российские ученые ФИЦ Биотехнологий РАН разработали вертикальную ферму для ускоренного производства оздоровленного семенного картофеля. Как пишет "Российская газета", при помощи такой фермы можно выращивать до шести урожаев в год.

Итак, ученые уже получили первые коммерческие заказы от крупных производителей картофеля.

Отмечается, что принцип работы фермы заключается в сочетании цифровых технологий и органического земледелия.

На предприятии используются:

динамическое освещение,



система автоматического полива,



воздух очищен от патогенов,



питательные вещества растение получает из специального субстрата.



Выращивание картофеля в таких условиях не зависит ни от климата, ни от погоды, ни от рисков заражения болезнями, отмечают специалисты.

Российский рынок картофеля в настоящее время испытывает дефицит в оздоровленном семенном материале отечественного производства. Большую часть посевного материала крупные фермеры и переработчики страны завозят из-за границы.

Пандемия коронавируса и закрытие границ обострили необходимость наличия собственных технологий воспроизводства семенного материала, чем и занялись ученые.