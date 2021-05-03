В России научились за год выращивать до шести урожаев картофеля
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Российские ученые ФИЦ Биотехнологий РАН разработали вертикальную ферму для ускоренного производства оздоровленного семенного картофеля. Как пишет "Российская газета", при помощи такой фермы можно выращивать до шести урожаев в год.
Итак, ученые уже получили первые коммерческие заказы от крупных производителей картофеля.
Отмечается, что принцип работы фермы заключается в сочетании цифровых технологий и органического земледелия.
На предприятии используются:
- динамическое освещение,
- система автоматического полива,
- воздух очищен от патогенов,
- питательные вещества растение получает из специального субстрата.
Выращивание картофеля в таких условиях не зависит ни от климата, ни от погоды, ни от рисков заражения болезнями, отмечают специалисты.
Российский рынок картофеля в настоящее время испытывает дефицит в оздоровленном семенном материале отечественного производства. Большую часть посевного материала крупные фермеры и переработчики страны завозят из-за границы.
Пандемия коронавируса и закрытие границ обострили необходимость наличия собственных технологий воспроизводства семенного материала, чем и занялись ученые.
https://1prime.ru/Agriculture/20210503/833592796.html