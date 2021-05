ВАШИНГТОН, 11 мая — ПРАЙМ. Почти 13 тысяч человек ежегодно умирают в США в связи с загрязнением воздуха, которое происходит при производстве пищи животного происхождения, свидетельствует исследование американских и британских ученых, опубликованное в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Россияне скоро смогут есть мясо и хлеб из белка насекомых

"Сельскохозяйственное производство в США ежегодно приводит к 17 900 (преждевременным) смертям, связанным с качеством воздуха, 15 900 из которых имеют отношение к производству пищи. Из них 80% (около 12,7 тысячи — ред.) связаны непосредственно с производством пищи животного происхождения и косвенно с выращиванием животного корма", — говорится в исследовании.

Ученые хотели сосредоточиться на исследовании загрязняющих воздух мелкодисперсных (PM2.5, то есть размером до 2,5 микрон) частиц. Они пришли к выводу, что особую опасность представляют выбросы аммиака, который исходит от отходов животноводства и удобрений. Сокращения выбросов можно добиться путем улучшения утилизации отходов и усовершенствования путей применения удобрений.

Потребители также могут способствовать повышению качества воздуха, если внесут ряд изменений в свой рацион, отмечается в исследовании.

"Переход с говядины, свинины, баранины на мясо курицы может предотвратить 6300 смертей в год (40% смертей от производства пищи). Более значимых результатов — предотвращения от 10 700 до 13 100 смертей (от 68 до 83%) — можно достичь путем более кардинального перехода к строгой или нестрогой вегетарианской или веганской диетам", — сообщают ученые.

Американская федерация фермерских бюро скептически отнеслась к результатам исследования.

"После проведения нами первого обзора нам представляется, что в нем (исследовании) используются неполные данные, а ученые в значительной степени непоследовательны при определении причинно-следственных связей. Сельское хозяйство США продолжает добиваться большего с использованием меньшего объема природных ресурсов, и мы гордимся этим достижением", — приводит телеканал CNN слова представителя этой лоббистской группы.