РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая — ПРАЙМ. Минсельхоз ожидает, что экспорт зерна из России в текущем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года) составит порядка 48 миллионов тонн, что позволит стране сохранить первое место в мире по поставкам пшеницы, а экспорт в следующем сельхозгоду (с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года) может достичь 51 миллиона тонн, сообщила замглавы министерства Оксана Лут. Аналитики усомнились в прогнозе США по урожаю пшеницы в России

"Мы ожидаем прогноз по экспорту, который увидим в текущем сезоне, порядка 48 миллионов (тонн зерна — ред.)…. Это позволит нам сохранить первое место по экспорту пшеницы", — сказала Лут журналистам в рамках стратегической сессии Союза экспортеров зерна.

"Наш прогноз по экспорту следующего сезона, исходя из прогноза урожая в 127 миллионов тонн, по переходящим остаткам мы видим допустимый возможный экспорт зерна 51 миллион тонн", — добавила замминистра.

Она напомнила, что Россия со 2 июня переходит к механизму плавающей пошлины на экспорт зерновых культур. "На текущую дату у нас расчетная пошлина составляет на пшеницу порядка 30 долларов (за тонну — ред.), ячмень — 40, кукуруза — 50", — сообщила замглавы Минсельхоза.

"Пока размеры пошлин на ячмень и кукурузу выше, чем на пшеницу, но в любом случае, учитывая, что рынок растущий по мировой цене, пока у нас еще биржевые котировки, которые регистрируются каждый день, ниже, чем внешний рынок. Соответственно, мы догоняем, мы видим эту тенденцию, и цена будет увеличиваться, пошлина будет расти", — сказала Лут. Россия с начала года увеличила экспорт пшеницы на 10,9%

По итогам 2019-2020 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) Россия экспортировала 43,12 миллиона тонн зерна, в том числе 34,19 миллиона тонн пшеницы.

ЭКСПОРТ

Экспорт зерна из России в текущем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года) по прогнозам Минсельхоза составит порядка 48 миллионов тонн, что позволит стране сохранить первое место в мире по поставкам пшеницы, а экспорт в следующем сельхозгоду (с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года) может достичь 51 миллиона тонн.

"Мы ожидаем прогноз по экспорту, который увидим в текущем сезоне, порядка 48 миллионов (тонн зерна — ред.)…. Это позволит нам сохранить первое место по экспорту пшеницы", — сказала Лут.

"Наш прогноз по экспорту следующего сезона, исходя из прогноза урожая в 127 миллионов тонн, по переходящим остаткам мы видим допустимый возможный экспорт зерна 51 миллион тонн", — добавила замминистра.