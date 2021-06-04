С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Сирия ожидает миллиона тонн пшеницы от России до конца года, планируется несколько поставок, заявил РИА Новости в рамках ПМЭФ министр экономики и внешней торговли Сирии Самер аль-Халиль. Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет с 9 июня

"Да, миллион тонн", — сказал министр, отвечая на вопрос о поставках российской пшеницы в Сирию до конца года.

По его словам, будет "несколько поставок".

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.