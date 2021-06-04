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2021
https://1prime.ru/Agriculture/20210604/833847389.html
Россия поставит в Сирию миллион тонн пшеницы до конца года
Сельское хозяйство
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Сирия ожидает миллиона тонн пшеницы от России до конца года, планируется несколько поставок, заявил РИА Новости в рамках ПМЭФ министр экономики и внешней торговли Сирии Самер... ПРАЙМ, 04.06.2021
экспорт, пшеница, сирия, россия, новости, экономика, сельское хозяйство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Сирия ожидает миллиона тонн пшеницы от России до конца года, планируется несколько поставок, заявил РИА Новости в рамках ПМЭФ министр экономики и внешней торговли Сирии Самер аль-Халиль.
"Да, миллион тонн", — сказал министр, отвечая на вопрос о поставках российской пшеницы в Сирию до конца года.
По его словам, будет "несколько поставок".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.