МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Российским фермерам могут разрешить торговать произведенной продукцией непосредственно в поле либо в помещениях животноводческих хозяйств, пишет газета "Известия".

Эту инициативу Минсельхоза одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Ранее такая практика была запрещена.

Однако ряд ограничений все же будут.

"Поставить торговые ряды прямо на вспаханном поле будет нельзя. Но рядом с пашней вполне может появиться палатка, где и будет идти торговля фермерской продукцией", — отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В настоящее время в России ферменам для того, чтобы продать свою продукцию, приходится добираться до рынков и тратиться на перевозку и хранение продуктов. Это сказывается на росте цен.

Сами фермеры, отмечает издание, к такой инициативе отнеслись благосклонно, но их смущает удаленность некоторых хозяйств.

"Одно дело, когда сельхозугодье находятся вблизи от федеральной трассы. Но если нет, я сомневаюсь, что покупателю будет удобно ездить далеко", — рассказал председатель Союза фермерских винодельческих хозяйств Геннадий Опарин и добавил, что в целом эта инициатива — шаг в верном направлении.