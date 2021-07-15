МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Национальный союз птицеводов и Национальная мясная ассоциация предположили, что цены на мясо и птицу могут упасть после длительного периода роста.

В Национальном союзе птицеводов полагают, что рост производства мяса в стране будет оказывать давление на цены, которые росли в последнее время из-за сокращения поголовий, пишут Известия.

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Эксперты, опрошенные изданием, считают, что пик роста цен уже прошёл. Но участники рынка указывают, что существующие цены не учитывают рост цен на корма и витамины, а также на упаковку, которая подорожала на 40–60%. Кроме того, производители еще должны учесть, как на самой грязной для атмосферы отрасли отразится ужесточение экологических требований и только что принятый закон "Об ограничении выбросов парниковых газов". Следует, как сообщают собеседники газеты, помнить про засуху, как фактор, который влияет на урожай.

Пока поставщики рассчитывают на традиционное осеннее снижение цен.

Правда, не все верят в подобный расклад. Наоборот, они ждут роста цен на самые актуальные продукты питания на 6% к концу года. В "Айди-маркетинг" считают, что снижения цен не стоит ждать из-за издержек, связанных с ограничением ввоза значимых кормовых составляющих из-за границы и переходом на новых поставщиков, а также регистрацией новых образцов и ограничением конкуренции.