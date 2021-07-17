МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Группа "Еврохим", одна из ведущих мировых агрохимических компаний, замораживает отпускные цены на все виды минеральных удобрений для поддержки российского аграрного сектора, говорится в сообщении компании.

"Еврохим" замораживает отпускные цены на все виды минеральных удобрений. Такое решение было принято для поддержки экономической устойчивости и рыночных позиций российского аграрного сектора, что особенно важно в ситуации резких колебаний на мировых рынках и в период усиления пандемии", — говорится в сообщении.

Группа указывает, что комплекс мер компании по обеспечению конкурентоспособности российского сельского хозяйства также включает развитие долгосрочных отношений с сельскохозяйственными производителями, продвижение эффективных агротехнологий, наращивание поставок минеральных удобрений в российские регионы.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в пятницу по итогам совещания о стабилизации цен на минеральные удобрения сообщила, что российские производители готовы заморозить цены на удобрения для аграриев в текущем сельскохозяйственном году (начался 1 июля 2021 года и закончится 30 июня 2022 года). Кроме того, производители готовы предоставить дополнительные скидки до 5% на основные виды удобрений. Депутат рассказал, почему доработка законодательства по климату так важна

По итогам совещания Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вместе с бизнесом в недельный срок должны определить параметры добровольной фиксации цен. При этом "Фосагро" и "Акрон" в пятницу сообщили, что зафиксируют цены для российских аграриев до 31 октября, а "Уралхим" и "Уралкалий" объявили о заморозке цен на период осенних полевых работ еще 23 июня.

Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Компания AIM Capital Андрея Мельниченко владеет 90% уставного капитала EuroChem Group AG (материнская компания группы), оставшиеся 10% уставного капитала принадлежат дочерней структуре группы. "Минерально-химическая компания "Еврохим" управляет российскими активами EuroChem Group.