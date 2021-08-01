МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Высокие температуры летом 2021 года в средней полосе России могли привести к ухудшению урожая фруктов и овощей, сообщил в интервью радио Sputnik агроном Владимир Викулов. Через Telegram утекла база данных о 40 тысячах банковских операций

Волны аномальной жары в средней полосе страны могли снизить урожайность ряда сельскохозяйственных культур, которые плохо переносят температурные рекорды, объяснил эксперт.

Речь идет о яблоках, грушах, картофеле и капусте, пишет издание.В этом году их урожайность может быть низкой.