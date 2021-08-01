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2021
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Агроном рассказал, как жара повлияет на урожай овощей и фруктов
Сельское хозяйство
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Высокие температуры летом 2021 года в средней полосе России могли привести к ухудшению урожая фруктов и овощей, сообщил в интервью радио Sputnik агроном Владимир Викулов. Волны... ПРАЙМ, 01.08.2021
картофель, урожай, яблоки, новости, экономика, бизнес, сельское хозяйство
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Высокие температуры летом 2021 года в средней полосе России могли привести к ухудшению урожая фруктов и овощей, сообщил в интервью радио Sputnik агроном Владимир Викулов.
Волны аномальной жары в средней полосе страны могли снизить урожайность ряда сельскохозяйственных культур, которые плохо переносят температурные рекорды, объяснил эксперт.
Речь идет о яблоках, грушах, картофеле и капусте, пишет издание.В этом году их урожайность может быть низкой.