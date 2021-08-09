Путин поручил увеличить ввоз сельхозпродукции из СНГ и обеспечить доступ к ярмаркам
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству для стабилизации цен на продукты принять меры для увеличения ввоза сельхозпродукции из стран СНГ, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации… в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств – участников Содружества Независимых Государств", — говорится в перечне.
Доклад – до 1 сентября, далее – один раз в квартал.
Президент также поручил главам субъектов РФ совместно с правительством до 15 августа доложить об обеспечении беспрепятственного доступа отечественных сельхозпроизводителей к розничным рынкам и ярмаркам, сообщается на сайте Кремля.
"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации… обеспечить совместно с правительством Российской Федерации беспрепятственный доступ отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей к розничным рынкам, ярмаркам, объектам нестационарной и развозной торговли, а также увеличение количества соответствующих торговых объектов в целях их максимальной доступности для населения и расширения возможностей сбыта отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями своей продукции", — говорится в сообщении.
Отмечается, что доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 августа, и далее — один раз в полгода.
https://1prime.ru/Agriculture/20210809/834410217.html