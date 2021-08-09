МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству для стабилизации цен на продукты принять меры для увеличения ввоза сельхозпродукции из стран СНГ, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Путин прокомментировал усилия России в борьбе с морской преступностью

"Правительству Российской Федерации… в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств – участников Содружества Независимых Государств", — говорится в перечне.

Доклад – до 1 сентября, далее – один раз в квартал.

Президент также поручил главам субъектов РФ совместно с правительством до 15 августа доложить об обеспечении беспрепятственного доступа отечественных сельхозпроизводителей к розничным рынкам и ярмаркам, сообщается на сайте Кремля.

"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации… обеспечить совместно с правительством Российской Федерации беспрепятственный доступ отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей к розничным рынкам, ярмаркам, объектам нестационарной и развозной торговли, а также увеличение количества соответствующих торговых объектов в целях их максимальной доступности для населения и расширения возможностей сбыта отечественными сельскохозяйственными товаропроизводителями своей продукции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 августа, и далее — один раз в полгода.