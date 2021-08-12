Минсельхоз сохраняет прогноз сбора зерна в России в 2021 году в 127,4 миллиона тонн
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ сохраняет прогноз по урожаю зерна в России в 2021 году на уровне 127,4 миллиона тонн, сбор пшеницы ожидается в объеме порядка 81 миллиона тонн, заявил глава министерства Дмитрий Патрушев.
"Мы ожидаем, что сегодня перейдем рубеж 80 миллионов тонн зерна. Рассчитываем, что работы завершатся в оптимальные сроки и пройдут без потерь. Целевой ориентир для нас на этот год — 127,4 миллиона тонн зерновых, включая порядка 81 миллиона тонн пшеницы", — сказал Патрушев журналистам в рамках Всероссийского дня поля-2021 в Свердловской области.
"Это позволит полностью обеспечить внутренние потребности и сохранить хороший экспортный потенциал", — добавил министр.
Патрушев также отметил, что Минсельхоз сохраняет оценку по экспортному потенциалу поставок зерна из России в 2021-2022 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года) на уровне 51 миллиона тонн.
"В текущем сезоне экспортный потенциал по зерну мы предварительно оцениваем в 51 миллион тонн — это тот максимальный объем, который может быть вывезен с учетом необходимости обеспечить внутренний рынок и сформировать переходящие запасы", — сказал Патрушев в рамках Всероссийского дня поля-2021 в Свердловской области.
"Итоговые оценки будут зависеть от урожая, а также общей ситуации на внешних рынках, при этом рассчитываем, что экспорт будет точно не ниже, чем в прошлом сезоне", — добавил министр.
https://1prime.ru/Agriculture/20210812/834429391.html