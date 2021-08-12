МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ сохраняет прогноз по урожаю зерна в России в 2021 году на уровне 127,4 миллиона тонн, сбор пшеницы ожидается в объеме порядка 81 миллиона тонн, заявил глава министерства Дмитрий Патрушев. Минсельхоз не исключил продление запрета на экспорт гречки из России

"Мы ожидаем, что сегодня перейдем рубеж 80 миллионов тонн зерна. Рассчитываем, что работы завершатся в оптимальные сроки и пройдут без потерь. Целевой ориентир для нас на этот год — 127,4 миллиона тонн зерновых, включая порядка 81 миллиона тонн пшеницы", — сказал Патрушев журналистам в рамках Всероссийского дня поля-2021 в Свердловской области.

"Это позволит полностью обеспечить внутренние потребности и сохранить хороший экспортный потенциал", — добавил министр.

Патрушев также отметил, что Минсельхоз сохраняет оценку по экспортному потенциалу поставок зерна из России в 2021-2022 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года) на уровне 51 миллиона тонн.

"В текущем сезоне экспортный потенциал по зерну мы предварительно оцениваем в 51 миллион тонн — это тот максимальный объем, который может быть вывезен с учетом необходимости обеспечить внутренний рынок и сформировать переходящие запасы", — сказал Патрушев в рамках Всероссийского дня поля-2021 в Свердловской области.

"Итоговые оценки будут зависеть от урожая, а также общей ситуации на внешних рынках, при этом рассчитываем, что экспорт будет точно не ниже, чем в прошлом сезоне", — добавил министр.