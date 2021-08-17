Эксперт рассказал, как урожай зерна повлияет на стоимость хлеба
Эксперт рассказал о возможном влиянии урожая на стоимость хлеба
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Эксперт рассказал в интервью радио Sputnik , как богатый урожай зерна скажется на стоимости хлеба в магазинах.
Генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко сообщил, что осенью будет собрано более 123 миллионов тонн зерна.
По его словам, этот урожай станет третим по величине в новейшей истории России. В нашей стране собрали больше зерновых только в 2017 и в 2020 году.
Розничная цена хлеба не изменится из-за рекордного урожая, так как зерно в ценовой доле печеного хлеба составляет около 20%, сказал Петриченко.
"То есть в цене хлеба зерно составляет только 20%, а все остальное — это затраты на производство, упаковку, доставку, рекламу и много чего еще. Когда внутри этих 20% идут колебания цены, то даже если они будут очень большими, например, в 50%, то это все равно будет оказывать очень незначительное влияние на цену хлеба. Все остальные факторы колеблются намного сильнее. Растет общая ценовая картина, что существеннее цены зерна", — подытожил специалист.