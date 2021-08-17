МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Эксперт рассказал в интервью радио Sputnik , как богатый урожай зерна скажется на стоимости хлеба в магазинах. Эксперт назвал лучший актив для заработка на бирже

Генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко сообщил, что осенью будет собрано более 123 миллионов тонн зерна.

По его словам, этот урожай станет третим по величине в новейшей истории России. В нашей стране собрали больше зерновых только в 2017 и в 2020 году.

Розничная цена хлеба не изменится из-за рекордного урожая, так как зерно в ценовой доле печеного хлеба составляет около 20%, сказал Петриченко.

"То есть в цене хлеба зерно составляет только 20%, а все остальное — это затраты на производство, упаковку, доставку, рекламу и много чего еще. Когда внутри этих 20% идут колебания цены, то даже если они будут очень большими, например, в 50%, то это все равно будет оказывать очень незначительное влияние на цену хлеба. Все остальные факторы колеблются намного сильнее. Растет общая ценовая картина, что существеннее цены зерна", — подытожил специалист.