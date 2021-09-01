МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ с начала года по состоянию на 29 августа составил 19,984 миллиарда долларов, что на 18,1% выше показателя на аналогичную дату прошлого года, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе России. "Русагро" планирует увеличить производство сахара в новом сезоне

В том числе экспорт зерна из России вырос на 15,4%, до 5,901 миллиарда долларов, рыбы и морепродуктов — на 7,9%, до 3,439 миллиарда. Поставки масложировой продукции увеличились на 44,1%, до 4,455 миллиарда долларов. Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности возрос на 6,2%, до 2,614 миллиарда долларов, мясной и молочной продукции — на 26,2%, до 905 миллионов.

На первом месте среди покупателей российской сельхозпродукции — Турция с долей 12,5%, которая нарастила импорт на 30,3%, до 2,492 миллиарда долларов. На втором месте — Евросоюз, увеличивший закупки на 31%, до 2,356 миллиарда долларов. Доля стран ЕС в общем объеме поставок продукции АПК из РФ составляет 11,8%.

На третьем месте — Китай: экспорт в эту страну снизился на 6,6% и на данный момент составляет 2,3 миллиарда долларов, доля в общем объеме — 11,5%. В топ-10 импортеров российской сельхозпродукции входят также Южная Корея, Казахстан, Египет, Белоруссия, Украина, Узбекистан и Саудовская Аравия.

По оценке "Агроэкспорта", поставки сельхозпродукции из РФ за рубеж в прошлом году составили 30,658 миллиарда долларов.