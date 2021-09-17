МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 22 по 28 сентября включительно составит 50,9 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 31 доллар, кукурузы — 47,8 доллара за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Сбор зерновых в России превысил 100 миллионов тонн

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в размере 272,8 доллара за тонну, на ячмень — при цене в 229,4 доллара, на кукурузу — 253,4 долларов за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 15 по 21 сентября включительно установлена на уровне 52,5 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 33,1 доллара, кукурузы — 49 долларов за тонну.

Министерство с начала апреля в информационных целях публикует на своем сайте расчетные ставки вывозных таможенных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу. Информация публикуется в последний рабочий день недели. Ставки применяются начиная с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая будет действовать в рамках механизма "зернового демпфера". Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы — 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов.

Для расчета гибкой пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведенной продукции.