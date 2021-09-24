МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Уборка картофеля в РФ из-за погодных условий отстает от темпов прошлого года, а снижение урожайности отразилось на текущих ценах, которые пока не падают, сообщил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников на конференции "Растениеводство России". Когда подорожает самый любимый в России продукт

"Во многих регионах, мы видим, резко понизилась средняя урожайность и, конечно, это отразилось на текущих ценах. Я за 20 лет только второй раз отмечаю, когда в период массовой уборки картофеля и овощей цены традиционно не падают, а растут", — сказал Красильников, напомнив, что так было в период аномальной засухи 2010 года.

По его словам, оптовая цена картофеля в августе составляла 24-27 рублей в среднем по регионам, а на отборный картофель — до 30 рублей. Согласно данным Росстата, картофель с 14 по 20 сентября подорожал на 0,08%, неделей ранее – на 0,6%.

Отрасль, как и другие, пострадала из-за погодных явлений, продолжил Красильников, в результате посадки сдвинулись на три недели, и есть отставание по уборке: сейчас накопано лишь около 3 миллионов тонн картофеля на фоне пересмотра Минсельхозом в сторону повышения, до 7,5 миллиона тонн, прогноза по валовому сбору.

Кроме того, настораживает снижение средней урожайности в ведущих регионах — Брянской, Нижегородской, Тульской и Свердловской областях: по площадям убрано больше, но валовое производство меньше к уровню прошлого года.

Красильников также предположил тренд сокращения площадей и валового производства в личных подсобных хозяйствах, который должен быть скорректирован наращиванием объемов промышленного сектора, который уже вырос с двух миллионов тонн в 2000 году до семи миллионов тонн на сегодня.

"Таким образом, чтобы не допустить искусственного или реального дефицита в нашем секторе, перед предприятиями встает достаточно амбициозная задача удвоить производство и вывести его к 2026 году на уровень не менее 11 миллионов тонн", — сказал он.

Потенциал для реализации этих планов есть, прежде всего — использование новых технологий, наращивание урожайности и посевных площадей, которое планировалось, но пока не реализовалось.

"Сельхозпредприятия в этом году площади практически не увеличили, соответственно, чтобы уходить в планируемые показатели, ежегодно надо будет наращивать и площади, и выйти на 2026 год с урожайностью не менее 31 тонны с гектара и валовым урожаем 11-12 миллионов тонн", — заключил Красильников.