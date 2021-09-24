Картофельный союз: снижение урожайности картофеля в РФ отразилось на ценах, которые пока не падают
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Уборка картофеля в РФ из-за погодных условий отстает от темпов прошлого года, а снижение урожайности отразилось на текущих ценах, которые пока не падают, сообщил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников на конференции "Растениеводство России".
"Во многих регионах, мы видим, резко понизилась средняя урожайность и, конечно, это отразилось на текущих ценах. Я за 20 лет только второй раз отмечаю, когда в период массовой уборки картофеля и овощей цены традиционно не падают, а растут", — сказал Красильников, напомнив, что так было в период аномальной засухи 2010 года.
По его словам, оптовая цена картофеля в августе составляла 24-27 рублей в среднем по регионам, а на отборный картофель — до 30 рублей. Согласно данным Росстата, картофель с 14 по 20 сентября подорожал на 0,08%, неделей ранее – на 0,6%.
Отрасль, как и другие, пострадала из-за погодных явлений, продолжил Красильников, в результате посадки сдвинулись на три недели, и есть отставание по уборке: сейчас накопано лишь около 3 миллионов тонн картофеля на фоне пересмотра Минсельхозом в сторону повышения, до 7,5 миллиона тонн, прогноза по валовому сбору.
Кроме того, настораживает снижение средней урожайности в ведущих регионах — Брянской, Нижегородской, Тульской и Свердловской областях: по площадям убрано больше, но валовое производство меньше к уровню прошлого года.
Красильников также предположил тренд сокращения площадей и валового производства в личных подсобных хозяйствах, который должен быть скорректирован наращиванием объемов промышленного сектора, который уже вырос с двух миллионов тонн в 2000 году до семи миллионов тонн на сегодня.
"Таким образом, чтобы не допустить искусственного или реального дефицита в нашем секторе, перед предприятиями встает достаточно амбициозная задача удвоить производство и вывести его к 2026 году на уровень не менее 11 миллионов тонн", — сказал он.
Потенциал для реализации этих планов есть, прежде всего — использование новых технологий, наращивание урожайности и посевных площадей, которое планировалось, но пока не реализовалось.
"Сельхозпредприятия в этом году площади практически не увеличили, соответственно, чтобы уходить в планируемые показатели, ежегодно надо будет наращивать и площади, и выйти на 2026 год с урожайностью не менее 31 тонны с гектара и валовым урожаем 11-12 миллионов тонн", — заключил Красильников.
https://1prime.ru/Agriculture/20210924/834797745.html