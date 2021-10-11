МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Россия в октябре может заметно, примерно в 1,5 раза, снизить темпы экспорта пшеницы — как в годовом выражении, так и по сравнению с предыщим месяцем, но в ноябре объемы могут восстановиться, сообщил РИА Новости директор департамента стратегического маркетинга АО "Русагротранс" Игорь Павенский. Россия снизила экспорт пшеницы на 21,8%

"В октябре возможно снижение поставок до порядка 3,8-4 миллиона тонн по зерну и до 2,8-3 миллионов тонн по пшенице", — сказал Павенский. "Между тем, экспортные цены подрастают, а на внутреннем рынке в целом стабильны, поэтому восстановление объемов поставок возможно в ноябре-декабре", — добавил он.

Эксперт напомнил, что в сентябре текущего года на экспорт было вывезено 5,6 миллиона тонн зерна (с учетом ЕАЭС), в том числе около 4,7 миллиона тонн пшеницы. Год назад, в октябре 2020 года, поставки зерна из РФ были рекордными для этого месяца – 5,7 миллиона тона, а пшеницы — 4,65 миллиона тонн.

"Сейчас (в октябре 2021 года — ред.) наверняка будет определенное снижение, как из-за растущей экспортной пошлины, так и в связи с тем, что продажи сельхозпроизводители осуществляют сейчас в первую очередь внутренним потребителям. Кроме того, темпы отгрузок на прошлой неделе немного замедлила штормовая погода в начале октября", — отметил эксперт. Путин оценил возможности российских фермеров

В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма "зернового демпфера" и рассчитывается еженедельно. Так, на период с 1 по 7 сентября пошлина на экспорт пшеницы из России составляла 39,4 доллара за тонну, с 29 сентября по 5 октября — 53,5 доллара за тонну, а с 13 по 19 октября определена в размере 58,7 доллара за тонну.

Павенский пояснил, что рост внутренних цен на пшеницу сдерживается растущей пошлиной, в свою очередь рост экспортных цен связан со снижением поставок на мировом рынке со стороны основных игроков, в том числе США и Канады. Цена на российскую пшеницу четвертого класса (12,5% протеина, FOB Новороссийск) на начало сентября составляла около 305 долларов, сейчас порядка — 307-308 долларов.

По прогнозу "Русагротранса", экспорт пшеницы в текущем сезоне может составить 32-33 миллиона тонн, зерна в целом — 41-43 миллиона тонн". В настоящее время возобновились поставки в Пакистан, который в прошлом году входил в топ-5 импортеров российской пшеницы, говорит Павенский; поставки в Египет ниже, чем год назад, но параллельно растут объемы экспорта в Иран, также в списке покупателей — Турция, Бангладеш, Нигерия, Саудовская Аравия, Алжир.