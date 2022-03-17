МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Группа компаний "Концерн "Покровский" в рамках прошедшей в столице Катара деловой миссии российских компаний-экспортеров продукции АПК представила иностранным партнерам свои ведущие экспортные позиции — зерновые культуры, семена штирийской тыквы, комбикорма, а также продукты переработки сахарной промышленности — жом и патоку, сообщили агентству "Прайм" в компании.

В рамках Международной сельскохозяйственной выставки "AgriteQ-2022" в Дохе с 10 по 14 марта российским производителем был представлен национальной стенд с продукцией АПК, а также состоялась пленарная сессия по перспективам расширения взаимной торговли между Россией и Катаром и серия отраслевых круглых столов.

"Развитие торгово-экономических отношений со странами Персидского залива является одним из приоритетных направлений экспортной политики России. В 2021 году Россия поставила в регион продукцию АПК на сумму свыше $890 млн, в том числе экспорт в Катар составил почти $20 млн — мы возобновили поставки ячменя и подсолнечного масла, в четыре раза увеличили экспорт мяса птицы, нарастили объемы по другим категориям", — отметил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин в своей приветственной речи на открытии пленарной сессии.

Он добавил, что страна видит значительные возможности для расширения взаимного сотрудничества и готовы обеспечить растущие потребности региона в продовольствии, соответствующем самым высоким требованиям и стандартам качества.

"Государство Катар обладает ограниченными возможностями в сфере развития сельского хозяйства, в связи с чем мы активно развиваем международную торговлю и импортируем различные категории продовольствия, такие как пшеница, сахар, комбикорма. С Россией у нас уже налажен товарооборот и мы готовы увеличить объемы закупок, чтобы пополнить стратегические запасы сельскохозяйственных товаров и таким образом обеспечить свою продовольственную безопасность", — подтвердил руководитель Департамента продовольственной безопасности при Министерстве Муниципалитета и окружающей среды Катара доктор Масуд Аль-Мари.

Для российских экспортеров в составе бизнес-миссии были организованы многосторонние рабочие встречи и поездки, а также более 100 b2b-переговоров с катарскими импортерами и дистрибьютерами продовольствия.

"Мы представили в рамках экспозиции широкий ассортимент экспортных позиций ГК "Концерн "Покровский", получили хорошие отзывы. Особое внимание вызвала уникальная голосемянная тыква, которую производят наши предприятия, продукты переработки сахарной промышленности — патока и гранулированный жом, а также комбикорма. На базе Каневского элеватора, входящего в группу компаний, мы производим более 120 тыс. тонн полнорационных гранулированных и рассыпных комбикормов для всех видов сельскохозяйственных животных, в том числе лошадей. Высококачественные и безопасные комбикорма Концерна получают немало престижных наград на отраслевых конкурсах и входят в топ-100 лучших товаров России. Сейчас мы прорабатываем логистические цепочки для контейнерных поставок нашей продукции в Катар и другие страны Персидского залива и намерены в 2022 году существенно увеличить объемы экспорта", — прокомментировал итоги участия в бизнес-миссии бенефициар ГК "Концерн "Покровский" Андрей Коровайко.

В завершении работы делегации Минсельхоза РФ в Дохе руководитель "Агроэкспорта" Дмитрий Краснов отметил, что Россия имеет потенциал 10-кратного роста экспорта продукции АПК в Катар — до $200 млн.