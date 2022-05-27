Минсельхоз намерен продлить запрет на экспорт российского подсолнечника после 31 августа
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Россия не будет после 31 августа снимать запрет на экспорт семян подсолнечника, сообщила на Всероссийском зерновом форуме первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
Временный запрет на экспорт из РФ семян подсолнечника и рапса в настоящее время действует с 1 апреля по 31 августа. Кроме того, кабмин с 15 апреля по 31 августа ввел квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника: на масло установлен лимит объема в 1,5 миллиона тонн, на жмых — 700 тысяч тонн.
"Не будет снят до тех пор, пока у нас с вами не будет достаточно сырья для заполнения наших мощностей по переработке", — сказала Лут.
Она напомнила, что мощности по переработке в РФ подсолнечника рассчитаны на 18 миллионов тонн, а в прошлом году его было произведено 15,5 миллиона тонн.
"Посмотрим, сколько в этом году, даже если соберем плюс-минус столько же, но пока мы недозагружены. Для нас приоритетом является загрузка наших предприятий, и никогда Россия не была так сильна в подсолнечном масле с точки зрения экспорта. И этот сезон будет еще более прорывной, у нас нет в этом никаких сомнений. Поэтому пока мы остаемся в том регулировании, которое у нас есть", — сказала она.
https://1prime.ru/Agriculture/20220527/837001299.html