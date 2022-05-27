МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Россия не будет после 31 августа снимать запрет на экспорт семян подсолнечника, сообщила на Всероссийском зерновом форуме первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. В Минсельхозе озвучили схему экспорта российского зерна в новом сезоне

Временный запрет на экспорт из РФ семян подсолнечника и рапса в настоящее время действует с 1 апреля по 31 августа. Кроме того, кабмин с 15 апреля по 31 августа ввел квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника: на масло установлен лимит объема в 1,5 миллиона тонн, на жмых — 700 тысяч тонн.

"Не будет снят до тех пор, пока у нас с вами не будет достаточно сырья для заполнения наших мощностей по переработке", — сказала Лут.

Она напомнила, что мощности по переработке в РФ подсолнечника рассчитаны на 18 миллионов тонн, а в прошлом году его было произведено 15,5 миллиона тонн.

"Посмотрим, сколько в этом году, даже если соберем плюс-минус столько же, но пока мы недозагружены. Для нас приоритетом является загрузка наших предприятий, и никогда Россия не была так сильна в подсолнечном масле с точки зрения экспорта. И этот сезон будет еще более прорывной, у нас нет в этом никаких сомнений. Поэтому пока мы остаемся в том регулировании, которое у нас есть", — сказала она.