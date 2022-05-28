МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Фермеры Скадовского района Херсонской области получили доступ к воде для обеспечения посева нового урожая пшеницы и риса, вода по каналам начала поступать в нужном объеме, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации Скадовского района Сергей Швайко. Правительство внесло законопроекты об исполнении бюджетов соцфондов

"В Скадовский район пошла вода. Нужно было наполнить канал, который идет на Крым, потом потихоньку наполнять наш канал. Подняли задвижки, и вот теперь она от восточного идет к западному. Значит, весь Скадовский район будет запитываться этой водой", — сказал Швайко.

По словам главы администрации, ранее фермеры не начинали посевную, опасаясь отсутствия воды для орошения, так как в данном районе Херсона полив полей производится только искусственно и требует большого объема воды.

"Теперь им опасаться нечего, и работа будет идти", — добавил Швайко.