МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Фермеры Скадовского района Херсонской области получили доступ к воде для обеспечения посева нового урожая пшеницы и риса, вода по каналам начала поступать в нужном объеме, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации Скадовского района Сергей Швайко.
"В Скадовский район пошла вода. Нужно было наполнить канал, который идет на Крым, потом потихоньку наполнять наш канал. Подняли задвижки, и вот теперь она от восточного идет к западному. Значит, весь Скадовский район будет запитываться этой водой", — сказал Швайко.
По словам главы администрации, ранее фермеры не начинали посевную, опасаясь отсутствия воды для орошения, так как в данном районе Херсона полив полей производится только искусственно и требует большого объема воды.
"Теперь им опасаться нечего, и работа будет идти", — добавил Швайко.