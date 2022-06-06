МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Российские специалисты сегодня отправятся в Турцию, где запланированы переговоры по вопросу поставок украинского зерна, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. СМИ: мировые трейдеры начали скупать индийский рис

Он выразил надежду на то, что в ходе совещания стороны смогут проработать механизмы разблокировки экспорта зерна с Украины.

"Специалисты уже сегодня выезжают в Турцию. Завтра туда направляется моя делегация", — уточнил Лавров в ходе пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме.

Министр отметил, что в участники мероприятия смогут "подробнейшим образом" проработать вопрос вывоза зерна с Украины, разминирования ее портов, снятия любых препятствий для поставки продукции, обслуживания и страхования судов, поставляющих зерно. При этом окончательную точку должны будут поставить руководители государств, подчеркнул Лавров.

Кроме того, Россия и Турция смогут договориться, как лучше обеспечить вывоз украинского зерна, если Анкара готова оказать помощь в разминировании воды у портов, добавил он. При этом Москва готова гарантировать "самостоятельно либо с турецкими коллегами" доводку судов из моря до проливов и далее в Средиземное море.

"Я думаю, наши военные договорятся о том, как это лучше организовать", — сказал министр.