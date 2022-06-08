МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Ситуация с украинским зерном не имеет никакого отношения к мировому продовольственному кризису, но ЕС рисует из нее катастрофу вселенского масштаба, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре. Эксперт назвал камень преткновения в переговорах России и Турции по зерну

По словам главы российского МИД, Запад пытается сохранить "зерновой вопрос" в качестве постоянного раздражителя.

"Много внимания мы уделили проблеме вывоза украинского зерна, которую наши западные коллеги, да и сами украинцы пытаются внести в разряд вселенской катастрофы", — сказал Ларов и отметил, что доля украинского зерна не превышает 1% от общемирового производства пшеницы и других злаковых.

"Поэтому какого-либо отношения к продовольственному кризису эта нынешняя ситуация с украинским зерном не имеет", — подчеркнул он. Назван российский товар, без которого всем грозит голод даже с зерном

Министр отметил, что Москва ценит усилия Анкары по вопросу вывоза украинского зерна и поиску путей разрешения ситуации. По его словам, Россия готова сотрудничать с Турцией по вопросу вывоза зерновых с Украины, а также к проведению четырёхсторонней встречи с ООН, Турцией и Украиной по данному вопросу.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявил, что морские поставки украинского зерна станут возможными лишь тогда, когда будет обеспечена безопасность страны.

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.