МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Санкционный координатор госдепартамента Джим О'Брайен заявил, что США и Евросоюз могут обеспечить поставки на мировой рынок в лучшем случае половины от тех объемов зерна, которые Украина экспортировала в мирное время. Эксперт рассказал, какие страны затронет зерновой кризис

"Украина экспортировала шесть миллионов тонн зерна в месяц,…и эти поставки остановились в марте и апреле", — подчеркнул политик.

О'Брайен отметил наряженную работу США и европейских партнеров над вывозом как можно большего объема зерна, "однако в лучшем случае это, вероятно, будет около половины того, что вывозилось раньше".

Координатор добавил, что Вашингтон всецело поддерживает усилия ООН для разблокирования Одесского порта и возобновления поставок украинского зерна морским путем.