МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Генеральный консул России в Харбине Владимир Ощепков заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина в области рыбной промышленности занимает важное место в двусторонних торговых отношениях. Китай планирует укреплять сотрудничество с развивающимися странами

Дипломат отметил, что кооперация в области водных биоресурсов занимает важное место в российско-китайской торговле. Несмотря на пандемию коронавируса, товарооборот этой продукции "превышал 2 миллиарда долларов США".

По словам Ощепкова, значительный потенциал для расширения совместной работы сохраняется, однако для расширения взаимодействия необходимо задействовать все имеющиеся механизмы российско-китайского сотрудничества.