В МИД оценили сотрудничество России и Китая в сфере рыбной промышленности
Генконсул Ощепков считает, что Россия и Китая имеют потенциал сотрудничества в рыбной промышленности
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Генеральный консул России в Харбине Владимир Ощепков заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина в области рыбной промышленности занимает важное место в двусторонних торговых отношениях.
Дипломат отметил, что кооперация в области водных биоресурсов занимает важное место в российско-китайской торговле. Несмотря на пандемию коронавируса, товарооборот этой продукции "превышал 2 миллиарда долларов США".
По словам Ощепкова, значительный потенциал для расширения совместной работы сохраняется, однако для расширения взаимодействия необходимо задействовать все имеющиеся механизмы российско-китайского сотрудничества.