МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Переговорный процесс по вопросу экспорта зерна продолжается, военные объявят результаты при необходимости. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков: работа по зерновому вопросу ведется по линии военных

"Это прерогатива наших военных, сообщения об этом идут по линии наших военных, и в случае если нужно будет объявить результаты переговоров, то военные это сделают. Пока, насколько мы понимаем, продолжается работа", — отметил пресс-секретарь российского лидера.