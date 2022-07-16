МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, заявил, что Анкара надееотся реализовать план по экспорту зерна как можно скорее. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.
Ранее в Стамбуде прошла встреча делегаций Турции, России, Украины и ООН по "зерновому вопросу". Стороны договорились создать координационный центр и продолжить переговоры.
Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Макроном обсудил решения, достигнутые на встрече в Стамбуле.
По словам турецкого лидера, быстрая реализация плана обеспечит "облегчение в контексте глобальной продовольственной безопасности".