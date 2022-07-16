МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, заявил, что Анкара надееотся реализовать план по экспорту зерна как можно скорее. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера. Запорожские власти рассказали об экспорте крупной партии зерна по морю

Ранее в Стамбуде прошла встреча делегаций Турции, России, Украины и ООН по "зерновому вопросу". Стороны договорились создать координационный центр и продолжить переговоры.

Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Макроном обсудил решения, достигнутые на встрече в Стамбуле.

По словам турецкого лидера, быстрая реализация плана обеспечит "облегчение в контексте глобальной продовольственной безопасности".