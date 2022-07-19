2022-07-19T13:29:00+03:00
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2022-07-19T13:29:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Agriculture/20220719/837534081.html
Евросоюз планирует облегчить экспорт продовольствия из российских портов
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ЕС НАМЕРЕН ОБЛЕГЧИТЬ ЭКСПОРТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИЗ ПОРТОВ РФ, ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТОРЫХ БЫЛО ПРИОСТАНОВЛЕНО ИЗ-ЗА САНКЦИЙ — СМИ СО ССЫЛКОЙ НА ПРОЕКТ САНКЦИЙ Новость дополняется ПРАЙМ, 19.07.2022
сельское хозяйство, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. ЕС НАМЕРЕН ОБЛЕГЧИТЬ ЭКСПОРТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИЗ ПОРТОВ РФ, ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТОРЫХ БЫЛО ПРИОСТАНОВЛЕНО ИЗ-ЗА САНКЦИЙ — СМИ СО ССЫЛКОЙ НА ПРОЕКТ САНКЦИЙ
Новость дополняется