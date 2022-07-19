МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. ЕС НАМЕРЕН ОБЛЕГЧИТЬ ЭКСПОРТ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИЗ ПОРТОВ РФ, ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТОРЫХ БЫЛО ПРИОСТАНОВЛЕНО ИЗ-ЗА САНКЦИЙ — СМИ СО ССЫЛКОЙ НА ПРОЕКТ САНКЦИЙ

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