МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для подписания документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Шойгу отправился в Турцию для подписания документа по зерновому вопросу

Ранее на встрече делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, а также согласован алгоритм перевозки зерна, который затем планировалось оформить в конкретный документ.

Как отметили в Минобороны России, Шойгу также планирует встретиться со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.