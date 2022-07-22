МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что заключенные в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна являются маяком надежды. Шойгу прибыл в Стамбул для подписания документов по зерновому вопросу

"Сегодня появился маяк на Черном море. Маяк надежды…" — отметил Гутерреш в ходе подписания договоренностей.

Генсек ООН также выразил благодарность представителям Турции, России и Украины.

Кроме того, подписанные соглашения поспособствуют стабилизации мировых цен на продовольствие, считает Гутерреш.

По его словам, отправка зерна и запасов продовольствия из черноморских портов на мировые рынки поможет преодолеть глобальную нехватку в поставках продуктов и "снизить давление на высокие цены".

Гутерреш также пообещал, что ООН будет активно работать для успешной реализации соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Так, орагнизация объявила о создании Совместного координационного центра для мониторинга реализации Черноморской инициативы.

Помимо этого, генсек ООН призвал стороны к полному исполнению подписанных соглашений.

"Эта инициатива должна быть полностью реализована, потому что мир так остро нуждается в ней для преодоления глобального продовольственного кризиса", — сказал Гутерреш.