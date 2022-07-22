МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу подписали меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Об этом заявили в российском Министерстве обороны. Россия подписала "продуктовую сделку" с Турцией и ООН

В ведомстве сообщили, что глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с генсеком ООН подписал Меморандум о взаимодействии между Российской Федерацией и ООН о содействии поставок российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.

Отмечается, что Гутерреш подчеркнул важность решения вопроса экспорта российского зерна на мировые рынки.

Кроме того, генсек ООН отметил опыт Шойгу в миротворческих операциях.